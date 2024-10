Interessierte Eltern von Viertklässlern können sich bei einer Onlineveranstaltung über die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach und ihr schulisches Angebot informieren. Schulleiter Dieter Baust und der Pädagogische Koordinator Herr Weißbrod erläutern im Termin das Konzept der integrativen Realschule plus, in der die Schülerinnen und Schüler im Gegensatz zur kooperativen Realschule plus besonders lange zusammen im Klassenverband lernen. Das pädagogische Konzept der Schule wurde laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. So ist die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus inzwischen „Schule für Sport und Kultur“. Neben einer Gesangsklasse gibt es in diesem Schuljahr in den neuen fünften Klassen auch zwei Sportklassen. Demokratische Bildung ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Viele „politische Begegnungen“ soll es in allen Klassenstufen geben, bei denen Schülerinnen und Schüler mit Politikern verschiedener Ebenen ins Gespräch kommen können. Auch im Bereich der Ganztagsschule ist das Profil der Schule geschärft worden, es gibt ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Förderangeboten, wie es in der Mitteilung der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus heißt.

Die Online-Präsentationen werden am Dienstag, 5. November, und am Donnerstag, 5. Dezember, jeweils um 19 Uhr stattfinden. Interessierte Eltern können sich über einen Link auf der Homepage der Schule unter www.rsp-maikammer-hambach.de in die Veranstaltung einwählen.

Darüber hinaus bietet die Realschule plus am Freitag, 17. Januar 2025, nachmittags bei einem „Tag der offenen Tür“ am Standort Hambach einen Einblick in das vielfältige Schulleben.