Die Fitnessstudios sind wieder geöffnet. Auch in Neustadt. An den Geräten darf trainieren, wer geimpft, von Covid-19 genesen oder negativ getestet ist. Schon bald könnten sogar wieder Kurse angeboten werden. Noch ist es nicht voll in den Studios.

Seit Anfang Mai haben die Fitnessstudios nach dem langen Lockdown in der Corona-Pandemie geöffnet. Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden