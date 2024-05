In Meckenheim sind in der Nacht auf Sonntag um kurz nach 2 Uhr nach Ende der Gässelkerwe in der Hauptstraße zwei Taxifahrer attackiert und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Mann und einem Taxifahrer, in dessen Verlauf der Mann plötzlich auf den Taxifahrer einschlug. Ein anderer Taxifahrer wollte seinem Kollegen zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls attackiert. Beide Taxifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete, so die Polizei weiter.

Am Freitagabend ist außerdem der Reifen des Dienstfahrzeuges des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Deidesheim in Meckenheim mutwillig beschädigt worden. Der Polizei liegen keine Erkenntnisse zum Täter vor. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder zum Streit mit den Taxifahrern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.