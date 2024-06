Seit dem 12. Dezember 2022 verkehrt der Landau Takt, ein verbesserter Bus-Nahverkehr im Stadtgebiet. Mehr Linien, einen dichteren Takt, bessere Verbindungen für Arbeitnehmer in die Gewerbegebiete, Barrierefreiheit und bessere Umsteigemöglichkeiten hat die Stadt versprochen, und das hat sie im Großen und Ganzen auch erfüllt. Doch den früheren Beigeordneten Peter Schirmer, der diese Verbesserungen begrüßt, ärgern Schwächen im Detail. Immer wieder findet er im Stadtgebiet Bushaltestellen mit alten Liniennetzplänen. Gelegentlich ist er auch schon auf Reisende getroffen, die deswegen auf Busse warteten, die es so nicht mehr gibt. Konkret geht es um die Linie 536, die längst nicht mehr durchs Gewerbegebiet Queichheim und am Ärztehaus vorbeifährt. „Fehler können passieren“, sagt Schirmer, aber dass diese nach mehr als anderthalb Jahren immer noch nicht ausgemerzt sind, ärgert ihn. „Es fehlt an Präzision vor Ort“, sagt er, und bedauert, dass das Busunternehmen QNV und die Mobilitätsabteilung von Bürgermeister Lukas Hartmann das Problem trotz wiederholter Hinweise nicht in den Griff bekämen – und das, wo sich Hartmann das Thema ÖPNV explizit auf seine Fahnen geschrieben habe.