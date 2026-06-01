Am späten Sonntagnachmittag, 31. Mai, ist die Neustadter Feuerwehr kurz hintereinander zu zwei Tierrettungen alarmiert worden. Zunächst wurden die Wehrleute laut eigener Pressemitteilung gegen 16.25 Uhr von einer Bürgerin zur Kreisstraße 1 in Höhe des Adamswegs gerufen. Sie hatte drei, auf der Straße spazierende Gänse entdeckt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Gänse aber glücklicherweise bereits wieder in das kühle Wasser des naheliegenden Speyerbachs zurückgezogen. „Anscheinend war der Ausflugstrip auf dem warmen Asphalt doch nicht so angenehm“, hieß es seitens der Feuerwehr. Es habe keine Gefahr mehr für die Gänse bestanden, weshalb die Wehrleute aus dem Löschzug Lachen-Speyerdorf wieder beruhigt abrücken konnten.

Kurze Zeit später, um 16.44 Uhr, wurde die Feuerwehr erneut wegen eines Tieres in Not alarmiert. Dieses Mal war eine junge Katze auf ihrer Entdeckungstour in einem Mehrparteienwohnhaus in der Gartenstraße in der Toilette hängengeblieben und kam nicht mehr alleine frei, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Als sich die Wehrleute gerade bereit machten, zum Einsatzort zu fahren, kam aber schon die Entwarnung: Der kleine Stubentiger sei wieder frei und es sei kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich.