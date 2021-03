Die Freie Wählergruppe (FWG) lädt ein zum Frühjahrsputz in Deidesheim. Treffpunkt ist am Samstag, 27. März, um 14 Uhr an der Ostseite des Bahnhofs. Bei der Aktion werden im Außenbereich der Gemeinde Deidesheim illegale Müllablagerungen, weggeworfene Glasflaschen, Plastik und Elektronikmüll eingesammelt. „Dieser Unrat verschandelt die Natur und ist bedenklich für unsere Umwelt. Nur Meckern oder Ignorieren hilft aber nicht. Wir packen an und laden alle engagierten Bürger ein, uns beim Frühjahrsputz in unserer Gemeinde tatkräftig zu unterstützen“, heißt es in dem Aufruf. Ein Sammelcontainer und Fuhrwerke stehen bereit, Müllsäcke werden gestellt. Handschuhe, Eimer und geeignetes Werkzeug sollen die Teilnehmer selbst mitbringen. Im Anschluss an die Aktion ist für eine Stärkung gesorgt.