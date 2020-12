Einigermaßen glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am Montag gegen 17.50 Uhr auf der Landauer Straße in Neustadt zugetragen hat. Nach Angaben der Polizei war eine 32-Jährige mit ihrem Toyota in Richtung Edenkoben unterwegs, als eine 26-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn trat. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste die Fußgängerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 26-Jährige auf die Windschutzscheibe des Toyotas und anschließend auf die Motorhaube eines im Gegenverkehr fahrenden Autos geschleudert. Die Fußgängerin gab an, dabei nicht verletzt worden zu sein. „Aufgrund des Schadensbildes am Toyota mit einer geschätzten Schadenshöhe von 1500 Euro sind jedoch leichte Verletzungen bei der jungen Dame wahrscheinlich“, schreibt die Polizei.