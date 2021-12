100 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag am Haßlocher Eichelgarten ein, um sich das Achtelfinalspiel des Fußball-C-Junioren-Verbandspokals Südwest zwischen der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch und der JSG TSV Bad Kreuznach/Planig anzusehen. Und sie sollten ein Drama erleben.

Trotz widriger Wetter- und Platzverhältnisse boten beide Mannschaften ein tolles Pokalspiel auf hohem spielerischen Niveau, das sehr fair verlief. Schiedsrichter Julius Schmitt von TuS Knittelsheim kam deshalb auch ohne einzige Karte aus.

Dass die Gäste von der Nahe eine Klasse höher als die Haßlocher auflaufen, war nicht zu erkennen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hätten die Gastgeber die Partie bereits lange vor Spielschluss für sich entscheiden müssen. Bei zahlreichen schön herausgespielten Angriffen der Haßlocher kam jedoch oft der letzte Pass nicht an oder Torjäger Ziaulrahman Aslami kam nicht an seinen körperlich überlegenen Gegenspielern vorbei. „Er gehört noch dem jüngeren Jahrgang an“, erläuterte dies sein Trainer Max Barthel.

Rückstand aus dem Nichts

In der 28. Minute gingen die Gäste aus dem Nichts 1:0 in Führung. Adem Boudina schoss aus über 30 Metern Entfernung auf das Haßlocher Tor. Schlussmann Marvin Anton hatte den Ball scheinbar schon sicher, als er diesen doch zum 0:1-Halbzeitstand über die Linie gleiten ließ. „Mir war klar, dass er nach seiner bisher starken Saison irgendwann einmal einen durchrutschen lässt. Schade, dass das ausgerechnet heute passiert ist“, bedauerte Peter Anton als Vater, aber auch als Torwarttrainer.

Nach der Pause befand sich das Gästetor unter Dauerdruck. Die besten Möglichkeiten zum Ausgleich hatten Tim Weitzel, der in der 39. Minute am Pfosten scheiterte, Aslami mit einem zu hoch angesetzten Heber (51.) und einen weiteren Schuss an den Pfosten (52.) sowie Kieran Benz, der nach Zuspiel Aslamis an Bad Kreuznachs Torwart Leonit Ademaj scheiterte (54.). Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff gelang Aslami nach Vorarbeit von Benz mit einem technisch tollen Schuss der hochverdiente 1:1-Ausgleich.

Pech im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen traf Gästespieler Egemen Zincidi zunächst zum 2:1, wonach Leon Scheuber links am Tor vorbeischoss. Da die vier weiteren Bad Kreuznacher ihre Elfmeter verwandelten, half es nichts mehr, dass die drei Haßlocher Benedikt Geib, Weitzel und Aslami ebenfalls trafen.

Haßlochs Lea Gruber bot auf der linken Seite der Viererabwehrkette eine tolle Leistung und war das einzige Mädchen auf dem Platz. Das Pokalaus war die erste Saisonniederlage der Haßlocher.