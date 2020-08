Der FV 21 Haßloch richtet vom 8. bis 15. August eines der am besten besetzten Fußballturniere in der Region aus: Alle sechs teilnehmenden Mannschaften sind in der Bezirksliga Vorderpfalz oder einer noch höheren Spielklasse angesiedelt.

Der Gruppe A gehören die beiden Landesligisten SV Geinsheim und FSV Schifferstadt an sowie Bezirksligist 1. FC 08 Haßloch, der Gruppe B Verbandsligist SV Phönix Schifferstadt, Landesligist SV Südwest Ludwigshafen und Bezirksligist VfB Haßloch.

Nachdem im vergangenen Jahr am ersten Turnier um den Sauerhöfer-Cup außer dem FSV Schifferstadt ausschließlich Teams aus der A-, B- und C-Klasse angetreten waren, ist dieses Wochenturnier in der zweiten Auflage deutlich aufgewertet. Gastgeber FV 21 Haßloch verzichtet deshalb darauf, selbst teilzunehmen. „Da wir nur in der C-Klasse spielen, würde das für uns sportlich keinen Sinn ergeben“, erklärt dies FV-Trainer Manuel Herrmann. Der FSV Schifferstadt, der vor einem Jahr das Turnier mit einem 3:1 im Endspiel gegen den SV Rot-Weiß Seebach gewonnen hatte, bestreitet am Samstag, 8. August, 15 Uhr, gegen den 1. FC 08 Haßloch das Eröffnungsspiel. Einen Tag später stehen sich ebenfalls um 15 Uhr der SV Phönix Schifferstadt und der VfB Haßloch gegenüber.

Die weiteren vier Gruppenspiele werden von Montag bis Donnerstag jeweils ab 19 Uhr ausgetragen. Am Samstag, 15. August, sind um 12 Uhr das Spiel um Platz fünf, um 15 Uhr das um Rang drei und um 17.30 Uhr das Endspiel, für das sich die beiden Gruppensieger qualifizieren.