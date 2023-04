Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neidenfelserin Jessica Dennerle ist Cotrainerin im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern. Die 26-Jährige engagiert sich außerdem in ihrem Heimatort – in der Politik.

Wer heute an den professionellen Fußball denkt, dem kommen vielleicht die Champions League und ihre vielen Stars in den Sinn. Die Wenigsten werden aber an diejenigen denken, die hierfür