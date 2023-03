Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem Lukas Olbrich im Spiel des Fußball-Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch in Frankweiler das 1:1 erzielt hatte (67.), sah es so aus, als sollten sich die 08er für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Zu diesem Zeitpunkt führte nämlich TuS Knittelsheim beim VfB Haßloch mit 3:1. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Dennis Klein am Haßlocher Eichelgarten jedoch das 3:3. Da beiden Haßlocher Teams in der Abschlusstabelle der Hauptrunde punktgleich sind, zieht der VfB aufgrund der besseren im direkten Vergleich erzielten Resultate in die Aufstiegsrunde.

Herr Olbrich, warum reichte es am Sonntag nicht zu einem Sieg?

Wir sind gut vorbereitet in das Spiel gegangen und wussten, dass es nicht einfach werden würde.