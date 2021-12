Die C-Junioren der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch sind sowohl die einzige Fußballmannschaft unserer Region, die noch in einem Verbandspokalwettbewerb vertreten ist, als auch die letzte, für die vor der Winterpause noch ein Pflichtspiel auf dem Programm steht.

Am Samstag, 14 Uhr, trifft die Mannschaft von JSG-Trainer Max Barthel auf dem Kunstrasenplatz des VfB Haßloch im Achtelfinale des Verbandspokals Südwest auf die JSG TSV Bad Kreuznach/Planig. Für die Haßlocher verlief diese Saison bisher hervorragend. Von ihren neun Punktspielen gewannen sie acht. In der Tabelle der C-Junioren-Landesliga Vorderpfalz haben sie sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten VfR Frankenthal, den sie am 27. November mit 1:0 besiegt haben.

Gegner JSG TSV Bad Kreuznach/Planig fährt als Tabellensechster der Verbandsliga Südwest zum Haßlocher Eichelgarten. Während die Haßlocher in der ersten Verbandspokalrunde mit dem JFV Ganerb bereits einen Verbandsligisten ausgeschaltet haben, setzten sich die Gäste mit einem 1:0-Sieg im Derby beim Landesligisten JSG Hackenheim/Eintracht Bad Kreuznach durch.

Bei dieser Partie handelt es sich übrigens um das erste Pflichtspiel einer Fußballmannschaft aus der Naheregion im Raum Neustadt seit dem 21. Juni 2015. An diesem Tag bestritten die D-Junioren des TSV Königsbach ihr erstes Spiel der Qualifikationsrunde für die damals neu gegründete Verbandsliga Südwest gegen den 1. FC Meisenheim (Endstand 9:0).