Am 8. März 2020 hatte der 1. FFC Niederkirchen sein bis Sonntag letztes Heimspiel in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest gegen den FFV Fortuna Göcklingen mit 4:0 gewonnen. In der ersten Heimpartie dieser Saison schlug der FFC gestern die Südpfälzerinnen mit genau diesem Ergebnis. Schlangen an der Kasse sind bei Spielen in Niederkirchen ungewöhnlich. Diesmal musste sich mancher Zuschauer aber doch in Geduld üben, bis ihm Einlass gewährt wurde.

Grund war die neue Corona-Verordnung. Die die 3G-Regel musste umgesetzt werden. „Ich komme mir vor, als würde ich beim Gesundheitsamt arbeiten“, scherzte die