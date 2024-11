In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben nach Angaben der Neustadter Polizei bislang noch unbekannte Täter an der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof in der Landauer Straße ein etwa drei Meter langes Kupferfallrohr gestohlen. Außerdem hätten die Täter versucht, noch weitere Fallrohre zu stehlen, so die Polizei. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben. Zeugen können sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden.