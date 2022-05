Frieden – wer sehnt sich dieser Tage nicht danach? Auf großes Interesse sollte daher eigentlich eine Veranstaltung mit der palästinensische Autorin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser stoßen, zu der die Frauenseelsorge im Bistum Speyer und der Diözesanverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) in Kooperation mit weiteren Partnern für Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr ins Pfarrzentrum St. Bernhard, Adolf-Kolping-Straße 119, in Neustadt-Branchweiler laden.

„Ein Leben für den Frieden im Heiligen Land“, ist der Abend überschrieben, bei dem die 1948 in Bir Zait bei Jerusalem geborene Schriftstellerin und Universitätsprofessorin unter anderem von der täglichen Arbeit mit Frauen und Jugendlichen muslimischer und christlicher Herkunft und ihrem Kampf für Dialog und den Verzicht auf Gewalt berichtet. Im Kern gehe es auch um die Frage, was Menschen bewegt, „sich auch nach Jahrzehnten von erlebter Gewalt und Ungerechtigkeit weiterhin für den Frieden einzusetzen“, woraus sie Kraft schöpften, „um Hoffnungslosigkeit und Resignation zu überwinden“, heißt es in der Ankündigung.

Farhat-Naser, die selbst Christin ist, studierte nach dem Besuch einer Internatsschule deutscher Diakonissen Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg und promovierte in angewandter Botanik. Sie ist Mitbegründerin und Mitglied zahlreicher Organisationen und hat diverse Bücher veröffentlicht – zu Themen der Ökologie und Biologie, aber auch zu den schwierigen Lebensumständen im besetzten Westjordanland, wo sie bis heute lebt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter 06232 102328 oder frauen@bistum-speyer.de aber erforderlich. Es gilt die 3-G-Regel.