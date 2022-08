Ein 55-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen eine 43-jährige Frau in den unbefahrenen Bereich des Gleises 1a im Neustadter Hauptbahnhof gestoßen. Dem war ein Streit vorausgegangen. Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, kannten sich mutmaßlicher Täter und Opfer nicht. Der Mann flüchtete vom Tatort. Die Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen im Gesicht und am Körper zu. Die Bundespolizei verständigte den Rettungsdienst und Notarzt, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Vorfall von vielen Zeugen beobachtet worden war, konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln und ihn zur Dienststelle bringen. Ein Atemalkoholtest ergab null Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal und dem Ermittlungsrichter wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Mann durfte die Dienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet weitere Zeugen, sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.