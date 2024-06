Die Ortsgemeinde Maikammer stellt einen Förderantrag, um Bundesmittel für die Sanierung der Flutlichtanlage des TuS Maikammer zu bekommen.

Hintergrund ist nach Angaben von Ortsbürgermeister Karl Schäfer, dass die 1986 installierte Flutlichtanlage auf dem Sportplatz zunehmend Störungen ausgesetzt sei. Deshalb seien die Ortsgemeinde und der TuS Maikammer in Gesprächen über eine Verbesserung der Situation. Eine Umstellung auf LED-Beleuchtung wäre laut Schäfer energetisch sinnvoll, da sie zu erheblichen Energieeinsparungen führen werde. Bei den Gesprächen seien Ortsgemeinde und TuS so verblieben, dass der Ortsbürgermeister mit dem Sportbund Pfalz eine Fördermöglichkeit ausloten soll. Nachdem er mit dem Sportbund Pfalz gesprochen habe, so Schäfer, bleibe nur die Möglichkeit, dass die Ortsgemeinde einen Antrag stelle. Daher soll das damit beauftragte Büro STEP Consult beim Bundesprogramm „Nationale Klimaschutzinitiative“ einen Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlage beantragen. Die Sanierungskosten belaufen sich laut Schäfer auf etwa 50.000 Euro. Eine Förderung von 30 bis 40 Prozent sei möglich. Er rechnet mit einer Bearbeitungsdauer beim Bundesprogramm von bis zu zwölf Monaten.