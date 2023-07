Zwei Flächenbrände haben am Donnerstag die Neustadter Feuerwehr beschäftigt. Wie Feuerwehr und Polizei am Freitagabend mitteilten, hatten gegen 20.30 Uhr mehrere Passanten gemeldet, dass es in der Adolf-Kolping-Straße, in der Merowinger Straße sowie in der Roßlaufstraße brennen würde. In Brand gestanden hätten teils kleinere Grünflächen sowie Mülleimer und abgestellte Plastikmüllsäcke. Noch während der Löscharbeiten, die schnell Erfolg zeitigten, bemerkten die Einsatzkräfte eine Qualmentwicklung gegenüber dem Tierheim. Dort hatte ein Wohnungsloser ein Feuer entzündet, um sich etwas zu kochen. Auch dieses wurde gelöscht. Als Brandverursacher ermittelte die Polizei zwei Männer und eine Frau. Sie sollen die Grünflächen, Müllbehälter und Plastiksäcke mit Feuerzeugen angezündet haben.

Zu einem weiteren Flächenbrand wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr gerufen, dieser Einsatz dauerte bis kurz nach Mitternacht. Auf der Landesstraße nach Meckenheim brannten laut Feuerwehr-Medienteam kurz vor dem Ortseingang Meckenheim Stroh- und Heuballen auf einem rund 200 Quadratmeter großen Gartengrundstück. Die Einsatzkräfte aus Meckenheim wurden nachalarmiert. Zwar wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, doch gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig. Während des Einsatzes musste die L519 gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.