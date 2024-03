Warum die Pfälzer Fabelwesen sich wieder im Floßbach einen Wettstreit liefern wollen.

2023 war ein besonderes Jahr für Neustadt. Denn Anfang Mai erlebte das Herz der Weinstraße eine Weltpremiere. Zum ersten Mal fand im Floßbach hinter dem Roxy-Kino ein Elwetritsche-Rennen statt. 1111 Pfälzer Fabelwesen gingen an den Start – und eine große Zuschauerkulisse feuerte sie an. Was für ein Spektakel.

Und nun bewahrheitet sich, was die Organisatoren schon damals angekündigt hatten: Das Elwetritsche-Rennen soll keine Eintagsfliege sein, sondern fester Bestandteil des verkaufsoffenen Sonntags Anfang Mai werden. Daher wird 2024 am 5. Mai das zweite Elwetritsche-Rennen starten. Das haben Lions Club, Sozio-Kultur-Verein Soku, die Willkomm-Gemeinschaft und die Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH nun angekündigt. Die extra angefertigten 1111 Gummi-Elwetritsche werden erneut im Floßbach im Grünzug Wallgasse an den Start gehen. Das Startsignal ertönt um 12 Uhr.

Bereit für das nächste Abenteuer: die Neustadter Renn-Elwetritsche. Foto: TKS/gratis

Die Organisatoren sind sich wie 2023 einig: Der Reinerlös der Gaudi soll wieder an die Lebenshilfe gehen. Im Vorjahr hatte sich das Engagement ausgezahlt, weil sich die Lebenshilfe über 2500 Euro freuen konnte. Damit es nun wieder einen ähnlich stolzen Spendenbetrag geben kann, müssen möglichst viele Neustadter und andere Elwetritsche-Fans Rennlizenzen erwerben – insgesamt gibt es 1111.

Pro Lizenz acht Euro

Der Vorverkauf startet jetzt am Sonntag, wenn beim Erlebnissonntag die Geschäfte öffnen und ein Frühlingsmarkt angeboten wird. Eine Rennlizenz kostet acht Euro. Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Info am Hetzelplatz, die Buchhandlung Quodlibet in der Kellereistraße und das Geschäft Fahrrad Trimpe in der Adolf-Kolping-Straße. Wer es lieber digital mag: Am Sonntag schalten die Organisatoren auch die Homepage www.elwetritsche-rennen.de frei, auf der ebenfalls Lizenzen erworben werden können.

Damit sich der Kauf der Lizenzen auch über die Unterstützung der Lebenshilfe hinaus lohnt, haben die Renn-Organisatoren etliche Preise organisiert. Die 111 Elwetritsche, die als erstes über einen großen Trichter das Ziel erreichen, gewinnen für die Käufer der entsprechenden Lizenzen. Hauptpreis ist ein Fahrradgutschein von Fahrrad Trimpe im Wert von 399 Euro. Neustadts Partnerstadt Macon spendiert zweimal einen Hotelaufenthalt im Burgund. Außerdem bekommt die Elwetritsche, die als letzte Starterin das Ziel am Café Winzig erreicht, auch einen Preis. Wie im Vorjahr soll ein geselliges Programm im Zielbereich mit Essen, Trinken, Musik und Hüpfburg für möglichst viele Zuschauer sorgen.

Die Organisatoren versprechen, dass jeder Teilnehmer gegen die Vorlage seiner Lizenz nach dem Rennen eine Elwetritsche für private Rennen in der heimischen Badewanne bekommt. Außerdem gibt es eine Neuerung: Jeder Rennlizenz-Besitzer bekommt laut den Organisatoren zudem einen Gutschein für ein Globus-Fleischkäsebrötchen. Für die extra angefertigten Renn-Elwetritsche heißt es hingegen: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Denn bestimmt soll es 2025 das dritte Elwetritsche-Rennen geben. Schließlich liebt Neustadt das „tritsch, tritsch“.