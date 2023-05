Ein scheues Fabelwesen: Warum die Elwetritsche ein Rennen bestreiten.

Liebe Elwetritsch, eigentlich seid ihr doch scheu und nur nachts im Wald zu finden. Warum macht ihr nun bei einem Rennen mit Zuschauern mit?

(überlegt lange) Wir haben ja einen Elwetritsche-Gemeinderat. In dem Gremium haben wir uns nachts bei der Hellerhütte getroffen und beraten. Dann haben wir gesagt: Wir trauen uns. Wir wollen es aber auf 1111 Teilnehmer beschränken. Wir wissen ja nicht, ob wir bei der Gelegenheit gejagt werden. Daher wollen wir nicht die ganze Population aufs Spiel setzen. Da es ja um einen guten Zweck und Spenden geht, machen wir mit, sonst scheuen wir ja tatsächlich das Tageslicht.

Und wie ist es gelungen, 1111 Elwetritsche zu überzeugen?

Wir verlassen ja tatsächlich unser schönes Umfeld, den Wald. Das war nicht leicht. Aber wir haben die meisten damit überzeugt, dass wir gesagt haben: Kommt, wir zeigen, dass wir schneller sind als die Enten.

Gibt es Favoriten?

Oh ja. Wir haben natürlich heimlich auf dem Speyerbach bei der Looganlage trainiert. Da haben sich Favoriten herauskristallisiert. Aber die möchte ich nicht nennen. Sonst wird der Wettbewerb verzerrt und es werden Nummern getauscht. Das wollen wir alles nicht. Denn wir haben auch ein paar Orientierungslose dabei, die immer im Gebüsch landen.

Die Fußballer – und vor allem die Fans des 1. FC Kaiserslautern – reden gerne vom Fritz-Walter-Wetter, was ist Elwetritsche-Wetter?

Eigentlich nehmen wir es, wie es ist. Aber ein bisschen Sonnenschein mit leichtem Nieselregen wäre optimal. Hauptsache, wir haben keinen Wind.

Wie geht’s eigentlich den Kollegen in der Neustadter Innenstadt?

Die am Brunnen und bei Wasser in die Stadt sind die eitlen Elwetritsche, die waren schon bei Miss- und Mister-Wahlen dabei. Die sind alle ein bisschen hochnäsig und nicht so wirklich unsere Freunde. Denn sie leben dauerhaft außerdem des Waldes. Sie wollten aber auch mitmachen. Wir haben ihnen Schwimmflügel angezogen, aber sie sind so schwer, dass sie trotzdem untergegangen sind.

Und was ist mit 2024, gibt es dann wieder ein Rennen?

Na klar – wenn uns die Nutrias nicht auffressen unterwegs. Aber jetzt haben wir so viel trainiert, das soll sich lohnen.