Kaum ist das Gimmeldinger Mandelblütenfest überstanden, schon rüstet sich Neustadt für den nächsten Trubel. Am Sonntag ist der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2024. Die Geschäfte in der Innenstadt werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Außerdem gibt es ab 11 Uhr auf dem Marktplatz und auf dem Hetzelplatz einen bunten Frühlingsmarkt mit kulinarischen Leckereien sowie Pflanzen und Oster-Dekorationsartikeln. Wer gerne Rosé-Weine trinkt, kann von 13 bis 18 Uhr im Saalbau die Weinprobe „Rosa Leuchten im Glas“ besuchen. 100 Weine und Sekte werden dort angeboten. Tickets dafür kosten im Vorverkauf 18 Euro und 20 Euro an der Tageskasse. Im Citymanagementbüro in der Hauptstraße 74 findet von Freitag bis Sonntag zudem eine Plattenbörse statt. Damit die Besucher gut an- und abreisen können, bietet die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEG am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr einen kostenlosen Shuttle-Bus an, der im Zehn-Minuten-Takt zwischen der Innenstadt und dem Gewerbegebiet Weinstraßenzentrum sowie der Louis-Escande-Straße verkehrt.