Der Elmsteiner Motorsportler René Gundacker setzt sich im Bergrennen am Ritschenkopf durch.

Eine überzeugende fahrerische Leistung beim zweitägigen Bergrennen am Ritschenkopf vom Motorsportclub Queidersbach bot René Gundacker aus Elmstein. Dort startete der 36-jährige Kraftfahrzeugmechaniker mit einem Opel Corsa OPC in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge mit mehr als 2000 Kubikzentimeter Hubraum. Sein turbo-aufgeladener 1,6-Liter-Motor leistet etwa 240 Pferdestärken. Zunächst gab es für ihn in der Klasse Platz zwei bei einem Rückstand von 44 Hundertstelsekunden auf der 1,35 Kilometer langen Strecke. Obwohl die Bedingungen nicht besser wurden, fuhr Gundacker am zweiten Tag schneller. Dies reichte zum Klassensieg des aus Stelzenberg stammenden und seit Jahren in Elmstein lebenden Piloten.