Elektro Kranz in der Hauptstraße 119 befindet sich im Räumungsverkauf: Manfried Kranz, dessen Großvater das Geschäft 1918 gegründet hatte, wird in den Ruhestand gehen. „Spätestens Ende des Jahres schließen wir“, kündigt seine Schwester Gertrud Gemming an. Der Abschied vom Laden falle schwer, sagt die 77-Jährige, „aber irgendwann muss Schluss sein“. Sie und ihr vier Jahre älterer Bruder hätten keinen Nachfolger. Die Geschäfte in der Innenstadt liefen laut Gemming für das Fachgeschäft, das neben Elektrogeräten und -installation auch Kundendienst für Marken wie Siemens oder Bosch anbietet, zuletzt schlechter. „Die Jungen bestellen lieber im Internet“, sagt sie. Bis zur Schließung bietet Elektro Kranz Restwaren zu reduzierten Preisen an.