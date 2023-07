Das Interesse am Landesweiten Ehrenamtstag, der am 3. September in Haßloch stattfindet, ist riesig. Einigen Organisationen, die teilnehmen wollten, musste sogar abgesagt werden. Bereits am Vorabend findet ein Live-Konzert statt – mit einer pfälzischen Kultband.

Das Ehrenamt wird in Haßloch großgeschrieben: Über 120 Vereine prägen das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde. Nicht zuletzt deshalb hat die Staatskanzlei den landesweiten Ehrenamtstag 2023 nach Haßloch vergeben. Der 20. Landesweite Ehrenamtstag findet auf Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer am 3. September in Haßloch statt. Er ist die zentrale Veranstaltung, um den 1,7 Millionen ehrenamtlich Engagierten in Rheinland-Pfalz Danke zu sagen und wird gemeinsam von der Staatskanzlei und der Gemeinde Haßloch unter Mitwirkung der beiden landesweiten Rundfunksender SWR und RPR1 veranstaltet.

Überwältigende Anzahl an Bewerbungen

Bis 3. Juli konnten sich Organisationen und Einrichtungen bewerben. Eine „überwältigende Anzahl“ an Bewerbungen sei dazu eingegangen: „Das große Teilnahmeinteresse spiegelt das lebendige ehrenamtliche Engagement im Land und die Attraktivität der Ausrichterkommune wider“, so Steffen Bungert von der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei. Da deutlich mehr Bewerbungen vorliegen als Standplätze vergeben werden können, sei die Leitstelle aber gezwungen, auch Absagen auszusprechen. „Dies bedauern wir sehr, aber unsere Kapazitäten sind begrenzt.“

Ausgewählt wurden die Teilnehmer kürzlich in Abstimmung mit der Gemeinde Haßloch. „Mit der Auswahl haben wir ein breit aufgestelltes Programm und decken nahezu alle Bereiche des Ehrenamts ab“, so Bürgermeister Tobias Meyer.

Bei einer Pressekonferenz am 21. August soll das vollständige Programm des Ehrenamtstages vorgestellt werden.

„Marktplatz Ehrenamt“ und „Blaulichtmeile“

Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich rund um das Rathaus und die Christuskirche im Ortskern. Der „Marktplatz Ehrenamt“, eine „Blaulichtmeile“, ein ehrenamtlich gestaltetes Bühnenprogramm, Mitmachaktionen sowie ein gastronomisches Angebot sollen die Veranstaltung zu einem Aktionstag für die ganze Familie machen. Mittelpunkt ist der „Marktplatz Ehrenamt“, auf dem Organisationen, Projekte, Einrichtungen und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz ihr Engagement präsentieren und sich austauschen können. Die thematische Bandbreite reicht von Sport, Kultur, Gesundheit und Selbsthilfe über Natur, Umwelt und Tierschutz bis zu Sozialem, Kindern, Jugend- und Demokratiebildung oder Flucht und Asyl. Auch Hilfs- und Rettungsorganisationen können sich präsentieren. Ebenso haben ehrenamtliche Kulturgruppen die Gelegenheit, sich und ihr Engagement auf der gemeinsamen Bühne von RPR1 und Land Rheinland-Pfalz vorzustellen.

Bereits jetzt steht fest, dass der Ehrenamtstag am 3. September um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Landesbühne eröffnet wird, heißt es auf der Homepage der Staatskanzlei. Die Stände öffnen um 11 Uhr und schließen um 17 Uhr. Parallel dazu findet das Bühnenprogramm statt.

Die „Dicken Kinder“ kommen

Abgerundet wird der Tag mit der Fernsehsendung „Ehrensache 2023“ um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen live vom Rathausplatz. Während der 60-minütigen Sendung werden herausragende ehrenamtliche Projekte, Vereine und Organisationen aus Rheinland-Pfalz vorgestellt und ausgezeichnet. Fünf Preisträger werden gekürt. Auch der „Ehrensache-Publikumspreis“ wird verliehen. Zudem sollen namhafte Künstler auftreten. Die Sendung wird später über die Mediathek des SWR abrufbar sein.

Schon am Vorabend ist ein musikalisches Bühnenprogramm mit der pfälzischen Kultband „Die Dicken Kinder“ geplant. Der Eintritt zum Konzert am Samstag sowie zum Ehrenamtstag am Sonntag ist frei.

Im Oktober 2022 hatten die Gemeinde Haßloch und die Staatskanzlei erste Kontakte geknüpft und bei einem Vor-Ort-Termin geprüft, ob Haßloch die Voraussetzungen für einen Aktionstag in dieser Größenordnung erfüllt. Nachdem die politischen Gremien das Vorhaben befürwortet hatten, bewarb sich Haßloch kurz vor Weihnachten darum, den Ehrenamtstag 2023 auszurichten. Im Februar erhielt die Gemeinde den Zuschlag. Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung erzielt der Ehrenamtstag Synergieeffekte mit dem Tourismus, dem Ortsmarketing und der Wirtschaftsförderung. Zudem produziert der SWR einen Bericht über Haßloch mit der Livesendung „Ehrensache“ als Höhepunkt.

Noch Fragen?

Infos zum landesweiten Ehrenamtstag: www.wir-tun-was.rlp.de/de/veranstaltungen/ehrenamtstag/