Eine Neuauflage des geplatzten Dreierbündnisses will keiner. Eine andere Koalition deutet sich an.

Wer mit wem? Das ist am Tag nach der Gemeinderatswahl auch in Haßloch die interessanteste Frage. Natürlich lehnt sich so früh noch kein kommunalpolitischer Akteur allzu weit aus dem Fenster, was mögliche Koalitionen angeht. Aber das Wahlergebnis lässt nur eine begrenzte Anzahl von Bündnissen zu. Die Suche nach wechselnden Mehrheiten, mit denen seit dem Platzen des Dreierbündnisses aus CDU, Grünen und FWG Anfang 2022 regiert werden musste, hatte vielleicht auch ihren Charme. Aber auch wenn es rechnerisch möglich wäre: Eigentlich will keiner eine Neuauflage, die Beteiligten am wenigsten. Am wahrscheinlichsten dürfte jetzt eine Annäherung von CDU und SPD sein, die für eine stabile Mehrheit die FWG als kleinen Partner brauchen. Zumindest die Freien Wähler haben da schon mal ihre Bereitschaft signalisiert.