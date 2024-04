Wer in Diedesfeld wohnt, muss zum Einkaufen woanders hinfahren – bis jetzt. Ein Marktstand soll Nahversorgung mit regionalen Produkten ins Weindorf bringen.

In Diedesfeld gibt es keine Möglichkeiten zum Einkaufen mehr. Abgesehen von der neulich eröffneten Tortenbäckerei, die ja aber nicht zwingend auf den Tagesbedarf von Familien abzielt. Zwar gibt es große Einkaufsmärkte in den Nachbarorten Hambach und Maikammer. Dennoch ist es immer schön, wenn man auch direkt vor Ort etwas erledigen und besorgen kann.

Genau das hat sich der CDU-Ortsverband gedacht und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Wie Sabine Baßler und Christina Valnion nun mitteilen, „ist es uns nach vielen Versuchen und Telefonaten gelungen, einen Marktstandbetreiber aus der Südpfalz zu motivieren, in Diedesfeld Gemüse, Obst und Eier anzubieten“. Die CDU habe sich dabei um alles Organisatorische mit der Stadt und auch die Gebühren gekümmert. Es sei einfach wichtig, diesen Versuch jetzt zu starten – denn jetzt im Frühjahr ist Marktzeit und der passende Moment für frische Produkte.

„Super Sache“

Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) kennt die Initiative der CDU und lobt sie: „Für den Ort wäre es eine super Sache, wenn das funktioniert.“ Jetzt seien die Diedesfelder gefragt, den Marktstand fleißig zu besuchen und für entsprechende Umsätze zu sorgen, betonen sowohl Baßler und Valnion als auch Lechner. Die CDU hat das neue Angebot für drei Termine festzurren können. Marktstandbetreiber Uwe Carius wird am Freitag, 3. Mai, erstmals von 7 bis 13 Uhr auf dem Diedesfelder Dorfplatz zu finden sein. Die weiteren Termine sind der 10. und der 17. Mai. Baßler und Valnion sind gespannt und drücken gewissermaßen sich selbst, aber auch Carius sowie allen Ortsbewohnern die Daumen: „Bestenfalls ist die Nachfrage so groß, dass Herr Carius langfristig in Diedesfeld seine regionalen Produkte anbieten wird.“

Die CDU will die Diedesfelder über die Neuerung auch mit Flyern und Plakaten informieren. Hoffentlich schauen die Leute genau hin. Nicht, dass sie angesichts er Kommunalwahl am 9. Juni Wahlwerbung vermuten und alles wegwerfen. Jetzt geht’s um gute Nahversorgung und regionale Produkte. Und da sind doch alle gerne mit dabei. Wahl hin, Wahl her.