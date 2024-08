Die Gruppenleiterin des Jugendrotkreuzes vom DRK- Ortsverein Maikammer, Claudia Spieß, ist für ihr großes Engagement im Schulsanitätsdienst bei der Ehrensache 2024 des SWR nominiert. Am Mittwoch wird ihre Arbeit um 18 Uhr in der SWR-Landesschau Rheinland-Pfalz in einem Kurzfilm vorgestellt. Spieß ist eine von zehn Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten aus Rheinland-Pfalz, die nominiert sind. Am 8. September findet in Bitburg die Gala der Ehrensache statt, in der dann der Publikumspreis verliehen wird. Für den „Publikumspreis der Ehrensache 2024“ kann jeder online abstimmen. Von 2. bis 8. September ist die Seite www.swr.de/ehrensache, dort kann abgestimmt werden. Die Gala am 8. September wird ebenfalls in der SWR-Landesschau Rheinland-Pfalz ab 18 Uhr übertragen.