Großflächig mit roter Farbe beschmiert haben unbekannte Täter am Wochenende das ehemalige Deidesheimer Bahnhofsgebäude sowie die zum Bahnsteig gewandte Gebäudeseite eines Betriebs für Kellereibedarf. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Besonders ärgerlich: Die Wand der Firma wurde erst kürzlich frisch gestrichen, um alte Schmierereien zu beseitigen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.