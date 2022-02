Karl Adams, der frühere Direktor des heutigen Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach, feiert am Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Schon in den 1990er-Jahren befasste er sich mit einem Problem, das heute drängender denn je ist.

Zu seinem Ehrentag am Donnerstag werden Karl Adams so einige Grüße und gute Wünsche aus der Region erreichen. Schließlich ist der gebürtige Rheinländer kein Unbekannter – besonders in der Weinbranche. Mit 33 Jahren kam Adams nach Neustadt, nach verschiedenen Ausbildungsstationen in der Schweiz, an der Ahr und im Rheingau. Und zunächst als Leiter der Abteilung Weinbau. Als Leiter der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt – dem heutigen DLR – trieb er in den 1970er-Jahren den Neubau und Umzug des Standorts von der Innenstadt nach Mußbach voran.

Adams siedelte die Berufsbildenden Schulen für Landwirtschaft, Weinbau, Gartenbau und Hauswirtschaft der Vorder- und Südpfalz in dem Neustadter Ortsteil an. Ein bildungspolitisch bedeutsamer Schritt, wie es der heutige DLR-Direktor Günter Hoos bezeichnet. Adams’ Ziel, das er über drei Jahrzehnte lang verfolgte: eine verbesserte Ausbildung künftiger Betriebsleiter. Und Hoos bescheinigt ihm: „Der Wechsel von einer kleinen forschenden Einheit hin zu einer international beachtenden Institution in Sachen Phytomedizin, Weinbau, Önologie und Gartenbau gelang, weil Karl Adams stets alle Entscheidungen mit großem Pragmatismus anging, er aber auch stets versuchte, die Besten ihres Faches nach Neustadt zu holen.“

Dem Herrenhof verbunden

Eine besondere Herzensangelegenheit wurden dem Wahl-Pfälzer im Lauf der Zeit der Herrenhof in Mußbach sowie das Johannitergut. Unter Adams’ Ägide wurde der Weinbaugeschichte im Herrenhof Raum gegeben. Sogar Führungen bot er im dortigen Weinbaumuseum an. Für sein großes Engagement um den Herrenhof wurde er 2009 mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. „Ohne seine Arbeit wäre die Aura des Herrenhofes matt und unvollständig“, erklärt Hoos. Und der heutige DLR-Direktor berichtet, dass Adams sich bereits in den 1990er-Jahren mit dem Thema Klimawandel und die Folgen für den Weinbau auseinandergesetzt habe: „Lange vor anderen sah er die Notwendigkeit hier zu handeln.“ 1994 ist Karl Adams in den Ruhestand gegangen.

Corona-bedingt feiert Adams seinen runden Geburtstag im kleinen Kreis mit seiner Familie.