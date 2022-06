Im Sommer soll der neue Edeka-Markt beim Feuerwehrgerätehaus in Hambach eröffnen. Er soll auch über einen Fußweg erreicht werden können. Doch wann der angelegt werden kann, ist noch offen. Die Hambacher freuen sich auf den neuen Supermarkt im Weindorf. Es sei sehr wichtig, dass die Bürger ihre Besorgungen auch direkt vor der Haustür erledigen können und sich fürs Einkaufen nicht immer in Auto setzen müssen, hat Ortsvorsteherin Gerda Bolz immer wieder betont. Um vor allem auch für die Hambacher den Markt möglichst gut zu erschließen, soll es einen direkten Fußweg von der Dammstraße zum Diedesfelder Weg (Standort des Supermarkts) geben. „Der Weg wäre sehr wichtig, damit der Markt vom Ort aus ohne Umwege erreicht werden kann“, betonte der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender im Nachgang der Ortsbeiratssitzung vom Dienstagabend. Aber noch sei nicht absehbar, wann es diesen Weg geben wird, so Bender. „Noch laufen dazu Gespräche zwischen der Stadt und den Grundstückseigentümern.“ Bender hofft aber, dass „es da bald eine Einigung gibt“. Der Edeka-Markt will auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern Waren anbieten.