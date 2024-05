Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 1000 Menschen leben in Duttweiler. Neun von ihnen engagieren sich im Ortsbeirat und gestalten so die Dorfentwicklung mit. Vor der Wahl am 9. Juni steht eine große Veränderung bereits fest. Dafür ist bei einem Aufregerthema Ruhe eingekehrt.

Wenn die Duttweilerer sich die Wahlunterlagen anschauen, werden sie vielleicht kurz staunen. Denn bei den Listen für den Ortsbeirat fehlt die SPD. „Aus Altersgründen“, erklärt