In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Deidesheim aus dem Vorgarten eines Hauses in der Nähe des Bahnhofs die Osterdekoration gestohlen. Die Beute bestand aus einer Hasenfamilie aus Stroh und Ostereiern. Besonders dreist: Aus dem selben Vorgarten wurde nach Angaben der Polizei bereits im Dezember 2020 die Weihnachtsdekoration entwendet. Auch in der Nachbarschaft kam es in den vergangenen Jahren schon zum Diebstahl solcher Dekorationsartikel. Die Geschädigten, heißt es im Polizeibericht, können sich keinen Reim auf die Diebstähle machen. Hinweise an die Polizei in Haßloch, Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.