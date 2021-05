Ein dreijähriges Mädchen ist am Donnerstag in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße von einem Auto angefahren und am Bein verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war dort ein 62-jähriger BMW-Fahrer kurz nach 12.30 Uhr unterwegs, parallel zu ihm die Dreijährige in Begleitung ihrer Großmutter mit ihrem Kinderfahrrad auf dem kombinierten Rad-/Fußweg. An einer Furt fuhr das Kind auf die Fahrbahn, als das Auto diese schon fast passiert hatte. Trotz Vollbremsung erfasste der Wagen das Mädchen, das ins Krankenhaus gebracht wurde. Der genaue Ablauf des Unfalls muss laut Polizei noch rekonstruiert werden.