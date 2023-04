Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Neustadter sollen lernen, welche Bedeutung alte und große Bäume für das Stadtklima und die Natur vor Ort haben. Aus diesem Grund haben drei Bürger für große Bäume in ihren Gärten den Umweltpreis 2021 bekommen. Die Dezernentin will auch die Verwaltung stärker in die Pflicht nehmen.

Die Pandemie macht erfinderisch. Denn wie soll man Preise in einer Situation überreichen, in der sich größere Zusammenkünfte gewissermaßen verbieten?