In der Wiesenstraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube, Farbe petrol red, im Wert von 2400 Euro gestohlen. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei den Tätern um drei Jugendliche handeln, die sich zuvor in dem Bereich aufhielten, teilt die Polizei mit. Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder sonstige Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.