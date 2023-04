Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur noch ein paar Tage, bis 15. November, dann läuft die Bewerbungsfrist für „Jugend musiziert“ 2021 ab. Die Bundesgeschäftsstelle in München geht derzeit davon aus, dass der Wettbewerb trotz Corona in allen geplanten Kategorien stattfinden kann, „auch wenn noch nicht absehbar ist, unter welchen konkreten Rahmenbedingungen“. Auch die Verantwortlichen in der Region bereiten sich vor, obwohl die Enttäuschung über die Absagen auf Bundes- und Landesebene in diesem Jahr noch tief in den Knochen sitzt.

Die drei Regionalwettbewerbe in der Pfalz sind 2021 alle auf das Wochenende 30./31. Januar terminiert. „Es ist ganz normal ausgeschrieben, und wir hoffen, dass es irgendwie