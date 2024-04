Nur zwölf U18-Wasserballer fahren für den SC Neustadt nach Duisburg zu einem Relegationsturnier. Die Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht der Bundesliga erreichen sie nicht. Sie schmieden andere Pläne.

Im Relegationsturnier in Duisburg hatten die U18-Wasserballer des SC Neustadt keine Chance, zumindest Platz zwei zu erreichen. Damit wären sie für die Platzierungsrunde um die Plätze fünf bis acht der deutschen Meisterschaft berechtigt gewesen. Hierfür sind nun Duisburg und Bochum qualifiziert. Der SCN dagegen ist dagegen im Turnier um Rang neun bis dreizehn der Bundesliga vertreten.

Der Neustadter Nachwuchs bestritt am Wochenende drei Begegnungen in Duisburg, nur die Partie gegen Hildesheim gewann der SCN am Samstagnachmittag mit 11:6 ( 3:2, 3:0, 1:3, 4:1). Das Auftaktspiel am Vormittag gegen Bochum endete mit einer 8:13 (2:2, 3:5, 1:3, 2:3)-Niederlage. Am Sonntag folgte gegen Gastgeber Duisburg eine 9:14 (2:5, 1:4, 3:2, 3:3)-Pleite.

Der stärkste Angreifer fehlt

Der SC Neustadt war nur mit zwölf Spielern angereist, Flynn Laux musste kurzfristig erkrankt absagen. „Damit war unser stärkster Angreifer nicht dabei, das war schon ein Nachteil. Duisburg lebte vor allem im Angriff von seinen zwei Nationalspielern. Wir wollten diese zwar taktisch aus dem Spiel nehmen, das gelang aber nicht so gut“, berichtete SCN-Coach Peter Jacqué.

Überhaupt war der SCN mit einem sehr jungen Team unterwegs, nur drei Spieler waren vom Jahrgang 2006 und sind daher im nächsten Jahr nicht mehr in der U18 spielberechtigt. Mit dem restlichen Kader kann Neustadt in der kommenden Saison erneut in der U18-Bundesliga antreten. Jacqué: „Unsere Erwartungen für die jetzige Spielzeit waren in der Tat nicht so hoch, weil wir mit vielen jüngeren Spielern angetreten sind. Sie sollten Erfahrung sammeln. Wir werden das mit Partien in der Männer-Oberliga ausbauen und weitere Jugendturniere besuchen, damit sich die Spieler entwickeln können.“ Das Platzierungsturnier ist an Pfingsten in Hildesheim.