Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Kurzfilm-Festival in Neustadt ging am Mittwochabend in seine erste Runde. An fünf Abenden kann man im Palmengarten im Schöntal Produktionen der Neustadter Kurzfilmszene kennen lernen.

Im Freien war eine große Leinwand aufgestellt, coronabedingt ist es eine Freiluftveranstaltung. Allerdings – und das hat Initiatorin Bettina Höchel erst in letzter Minute erreicht –