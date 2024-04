Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeden zweiten Sonntag ist das Hambacher Schloss Ziel von Demonstranten, in deren Reihen auch Reichsbürger sind. Für die Menschen in Hambach ist das eine große Belastung. Bei einer Versammlung im Weindorf hatte der Oberbürgermeister eine Neuigkeit mitzuteilen, die viele Menschen schockierte.

In Hambach habe sich Unmut aufgestaut, stellte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) zu Beginn der Versammlung am Montagabend fest. Eingeladen hatte die Stadt in die Turnhalle der Dr. Albert-Finck-Schule,