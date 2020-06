Das Schwimmbad in Deidesheim wird voraussichtlich frühestens am 18. Juni eröffnen. Das teilt Andy Bories, Betriebsleiter des Schwimmbads am Paradiesgarten in Deidesheim mit. Ursprünglich sei die Eröffnung für den Zeitraum zwischen 11. Und 14. Juni geplant gewesen. Grund für die Verzögerung seien Verzögerungen beim Einbau eines Teils der neuen Heizung, das kürzlich aus Italien geliefert wurde: „Da müssen noch Schweißarbeiten erledigt werden, bevor wir das Wasser einlassen können“, so Bories. In Zusammenhang mit den weiteren nötigen Arbeiten im Vorlauf und zur Umsetzung des Hygienekonzepts sei der Entschluss gefallen, die Baderöffnung eine Woche zu verschieben: „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir den neuen Termin halten können.“