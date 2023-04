Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Corona-Verwirrung: Einzelhandel darf öffnen, Handwerker auch, Kultureinrichtungen jedoch nicht. Was aber ist mit freischaffenden Künstlern, die aus ihrem Atelier heraus Werke verkaufen wollen? Das hängt wohl von der Gutmütigkeit der lokalen Ordnungsämter ab. In Deidesheim jedenfalls hat die Ungewissheit, was nun erlaubt ist und was nicht, eine gemeinschaftliche Adventsaktion der lokalen Künstlerinnen und Künstler de facto gesprengt.

Als wahre Ämter-Odyssee zwischen Verbandsgemeinde, Kreis und Land beschreibt die Bildhauerin Bettina C. Morio ihre Versuche, sich Klarheit in dieser Frage zu verschaffen.