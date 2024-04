Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund sechs Wochen sind es noch bis zur Kommunalwahl, die Wahlvorschläge stehen inzwischen fest. In der Region gibt es eine Gemeinde, in der es keinen Ortsbürgermeisterkandidaten gibt – Forst. Dafür gibt es in einer anderen gleich vier.

800 Einwohner hat die Gemeinde Forst und einen Rat mit zwölf Mitgliedern. Seit drei Amtsperioden steht der CDU-Politiker Bernhard Klein, im Hauptberuf Rechtsanwalt, an der Spitze der Gemeinde.