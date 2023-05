Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist für uns ein emotionaler Moment, wieder live spielen zu dürfen“, betonte Charlotte Lettenbauer, die Organisatorin der noch jungen, aber durch Corona gleich in der Debütsaison arg ausgebremsten Kammermusikreihe in der Spitalkapelle, beim ersten Nach-Lockdown-Konzert am Samstag. Zusammen mit ihrer Violin-Partnerin Carolina Blumenschein gab die seit über vier Jahren in Deidesheim lebende Cellistin als „Duo Caloroso“ ein wichtiges Lebenszeichen für die regionale Musikszene.

28 Besucher lauschen am Nachmittag, beim ersten von zwei Konzerten mit gleichem Programm an diesem Tag, hingebungsvoll der „Reise durch drei Jahrhunderte“, die Spitalkapelle