Zum ersten Mal veranstaltet die Polizei Rheinland-Pfalz am Freitag, 22. November, die landesweite „Crime Night“. Wie die Polizei mitteilte, bietet sie an dem Aktionstag unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling ( SPD) in mehreren Städten – darunter auch Neustadt – mehr als zehn große Veranstaltungen an. Diese richten sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, aber auch an Personen, die bereits ein Studium oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und Interesse an einem Studium an der Hochschule der Polizei haben. Dieses bereitet die Absolventen auf den Dienst bei der Schutz- oder Kriminalpolizei vor. In Neustadt heißt es am 22. November von 17 bis 20 Uhr „Crime@Night – Raub in Neustadt“. Der Mitteilung zufolge handelt es sich dabei um ein Escape-Room-Spiel für Teilnehmende ab 14 Jahren in der Polizeidirektion Neustadt (Karl-Helfferich-Straße 11). Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Arbeit der Polizei und helfen einen Kriminalfall zu lösen. Interessierte können sich per E-Mail an pdneustadt.fuegru@polizei.rlp.de anmelden. Vor Ort stehen Polizisten auch für Fragen zu ihrem Beruf zur Verfügung. Weitere Informationen zur „Crime Night“ sind im Internet auf www.polizei.rlp.de/karriere/crimenight zu finden.