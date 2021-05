Deidesheim. Die Gastronomie in Deidesheim wird seit einer Woche von einem weiteren Testzentrum auf dem Weg zurück in die Normalität unterstützt.

Im Weingut von Winning bietet ein von Ärzten gegründetes zertifiziertes Team aus Ludwigshafen täglich Corona-Schnelltests an. Das Angebot stehe nicht nur Gästen des Hauses offen, verdeutlichte Nadine Hess, die gastronomische Leiterin des Weingutes. Das Problem in Deidesheim sei gewesen, dass die bestehenden Testmöglichkeiten für die Gastronomie nicht ausreichend gewesen seien. Die Verbandsgemeindeverwaltung bestätigte, dass es am Pfingstmontag gar keine Testmöglichkeit gegeben habe. Das Testzentrum im Rathaus ist am Wochenende von 9 bis 12 Uhr geöffnet, nicht aber an Feiertagen, die auf andere Wochentage fallen – wie der Pfingstmontag. Und auch während der Öffnungszeiten bilden sich häufig Warteschlangen davor.

Direkt neben dem Eingang

Viele Gäste kämen ohne Test an, erzählt Hess. Da das eigene Personal nicht die Kapazität habe, Tests anzubieten und zu beaufsichtigen, habe das Haus sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und einen zertifizierten Anbieter hinzuziehen. Die Teststation befindet sich nun direkt neben dem Eingang zum Weingut. Der Andrang an Pfingstmontag war besonders groß. Aber auch unter der Woche schicken Restaurants ihre Gäste zum Testen ins Weingut. Von dem Angebot profitiert damit die gesamte Branche in der Weinbaugemeinde. „Die Teststation ist eine große Entlastung für uns“, betont Hess. Am Freitag beispielsweise war das Team mit drei Leuten im Einsatz.