Und wieder war alles vergeblich: Am Freitag, 23. Apri. wollte Boris Stijelja in Deidesheim Premiere mit seinem dritten Solo-Comedy-Programm feiern. Die Show war ausverkauft und zwei Folgetermine am Samstag auch. Doch das Virus spielt nicht mit, und die Enttäuschung ist groß. „Es ist wie im Sport: Du trainierst anderthalb Jahre lang hart und darfst dann nicht an Olympia teilnehmen“, umschreibt der Leiter des Boulevardtheaters seine Gemütslage.

„Es ist sehr sehr schwer zu akzeptieren, dass wir die Premiere verschieben müssen“, sagt der Schauspieler und Comedian und legt dar, dass schließlich auch ein fünfstelliger