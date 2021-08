In der Verbandsgemeinde Deidesheim werden bei der Aktion „Stadtradeln“ zwei Codierungsaktionen angeboten: Am Donnerstag, 26. August, 18 bis 20 Uhr, vor dem Rathaus der Verbandsgemeinde in Deidesheim und am Montag, 30. November, 18 bis 20 Uhr, auf dem Dorfplatz in Niederkirchen (Hauptstraße). Beide Aktionen werden von der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim-Süd vorgenommen. Die Codierung ist kostenlos, Spenden werden aber gerne entgegengenommen. Sie kommen den ehrenamtlichen Helfern der Kreisverkehrswacht zugute. Wer sein Fahrrad/E-Bike codieren lassen möchte, sollte zu dem Termin den Kaufbeleg und/oder seinen Personalausweis mitbringen.