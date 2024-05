Christoph Herr wird Administrator der katholischen Pfarrei Lambrecht. Er folgt auf den bisherigen leitenden Pfarrer Franz Neumer. Herr ist in Germersheim aufgewachsen und studierte katholische Theologie in Mainz, Leuven (Belgien) und München. Zudem absolvierte er ein mehrmonatiges Pastoralpraktikum bei der deutschsprachigen katholischen Gemeinde im thailändischen Bangkok. 2018 wurde Herr zum Priester geweiht. Von 2017 bis 2018 war er Diakon in Bobenheim-Roxheim, danach bis 2020 Kaplan in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau. Seitdem ist Herr in Herxheim tätig. Im Pfarrblatt der Pfarrei Lambrecht schreibt Christoph Herr, dass er bislang keine größeren persönlichen Bezüge zu den Ortschaften entlang der B39 habe – „einmal davon abgesehen, dass mein aktueller Chef der aus Weidenthal stammende Pfarrer Arno Vogt und mein Kurskollege Pastoralreferent Marcel Ladan sind. Pfarrer Franz Neumer ist mir seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden, genauso wie Pfarrer Gerhard Burkard.“ Diese Kollegen hätten „sehr ermutigend“ über die Mitglieder der Pfarrei gesprochen. Darum freue er sich, diese ab 1. August kennenzulernen. Derzeit ist Kaplan Praveen Isukupalli Administrator der Pfarrei.