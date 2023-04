Die Neidenfelser Burg soll wieder beleuchtet werden. Das teilte Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) im Gemeinderat am Dienstag mit. Wie an fast allen Bauwerken war im vergangenen Jahr auch an der Neidenfelser Burg das Licht abgeschaltet worden, weil die Gemeinde hoffte, so Energie einzusparen. Die Burg werde allerdings nicht mehr wie bisher die ganze Nacht beleuchtet, erklärte Höchel. Deshalb soll, bevor die Beleuchtung Licht wieder angestellt wird, eine Zeitschaltuhr installiert werden.