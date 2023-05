Durch eine Personenkontrolle kam eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Neustadt am Samstag einem 29-Jährigen auf die Spur, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Zur Kontrolle kam es laut Polizei, da der Mann bei der Fahrscheinkontrolle im Zug kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Der Mann habe sich mit seinem albanischen Reisepass, einer albanischen Identitätskarte sowie einem albanischen Führerschein ausgewiesen. Da jedoch Bestätigungen fehlten, bestand der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Daher musste der 29-Jährige für die erkennungsdienstliche Behandlung mit zum Bundespolizeirevier am Neustadter Bahnhof. Als die Fingerabdrücke des Mannes vorlogen und ins System eingegeben worden waren, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln muss der 29-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von 698 Tagen verbüßen. Der Mann kam daher in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland sowie wegen Betruges eingeleitet.